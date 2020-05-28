ВИДЕО: Майк Тайсон устроил массовую драку на ринге
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по боксу Майк Тайсон побывал в качестве гостя на рестлинг-шоу в Джексонвилле (США) и напомнил о своем крутом нраве.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по боксу Майк Тайсон побывал в качестве гостя на рестлинг-шоу в Джексонвилле (США) и напомнил о своем крутом нраве.
После нескольких реплик между Тайсоном и звездой рестлинга Крисом Джерико возник конфликт, который перерос в массовую драку. В ней поучаствовали и другие бойцы.
Недавно 53-летний Тайсон заявил о желании возобновить спортивную карьеру. Его соперником в выставочном поединке должен стать 57-летний Эвандер Холифилд.
Ранее два американских супертяжа уже встречались между собой. В первом бою - ноябрь 1996 года - Холифилд шокировал мир, нокаутировав Майка в 11-м раунде. Во втором поединке, который состоялся через 7 месяцев, Тайсон откусил Эвандеру часть уха и был дисквалифицирован.
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