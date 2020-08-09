09.08.2020, 06:40

ВИДЕО: Льюис нокаутировал Олейника и показал угрожающий жест

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ВИДЕО: Льюис нокаутировал Олейника и показал угрожающий жест
Aleksei OleinikMike Stobe/Getty Images/AFP

В Лас-Вегасе прошло бойцовское представление UFC Fight Night 174, в главном событии которого американец Деррик Льюис (24-7) в начале второго раунда нокаутировал российского тяжеловеса Алексея Олейника (59-14).

35-летний Льюис очень активно начал бой и не побоялся уже на первой минуте перевести 43-летнего Олейника в партер. В стартовом раунде тяжеловесы поочередно занимали доминирующую позицию. Олейник имел шанс завершить поединок удушением, но Льюис - он был на 17 кило тяжелее соперника - сдержал натиск.

Эффектное добивание

В самом начале второго раунда американец двумя ударами - в прыжке коленом и с правой руки - сбил Олейника с ног. Добивание было эффектным: два десятка ударов и рефери остановил поединок. С момента возобновления боя секундомер отсчитал лишь 21 секунду.

Накануне поединка в Лас-Вегасе большой резонанс в бойцовском сообществе вызвал видеоролик Льюиса, на котором он плюнул в еду Олейника. По окончании боя американец показал угрожающий жест сопернику, проведя пальцем по горлу.

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Рекорд американского тяжеловеса

Льюис установил рекорд тяжелого дивизиона UFC, выиграв 11 боев нокаутом. Ранее он одержал досрочную победу над сильнейшим российским тяжеловесом Александром Волковым.

На следующей неделе в США пройдет поединок за чемпионский пояс в тяжелом дивизионе. Действующий чемпион Стипе Миочич сразится с экс-чемпионом Даниэлем Кормье. Это будет третий бой двух американских тяжеловесов.

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