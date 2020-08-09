ВИДЕО: Льюис нокаутировал Олейника и показал угрожающий жест

35-летний Льюис очень активно начал бой и не побоялся уже на первой минуте перевести 43-летнего Олейника в партер. В стартовом раунде тяжеловесы поочередно занимали доминирующую позицию. Олейник имел шанс завершить поединок удушением, но Льюис - он был на 17 кило тяжелее соперника - сдержал натиск.

Эффектное добивание

В самом начале второго раунда американец двумя ударами - в прыжке коленом и с правой руки - сбил Олейника с ног. Добивание было эффектным: два десятка ударов и рефери остановил поединок. С момента возобновления боя секундомер отсчитал лишь 21 секунду.

Накануне поединка в Лас-Вегасе большой резонанс в бойцовском сообществе вызвал видеоролик Льюиса, на котором он плюнул в еду Олейника. По окончании боя американец показал угрожающий жест сопернику, проведя пальцем по горлу.

Рекорд американского тяжеловеса

Льюис установил рекорд тяжелого дивизиона UFC, выиграв 11 боев нокаутом. Ранее он одержал досрочную победу над сильнейшим российским тяжеловесом Александром Волковым.

На следующей неделе в США пройдет поединок за чемпионский пояс в тяжелом дивизионе. Действующий чемпион Стипе Миочич сразится с экс-чемпионом Даниэлем Кормье. Это будет третий бой двух американских тяжеловесов.

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