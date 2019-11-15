ВИДЕО: Локтем в челюсть. Смолдарев проиграл в Варшаве нокаутом

37-летний польский боец, имеющий опыт выступления в UFC, активно начал поединок в Варшаве на глазах родной публики, но превосходивший соперника в росте Смолдарев успешно контратаковал.

Ушел от удушающего приема, но...

На исходе второй минуты поединка наш тяжеловес пошел в атаку. К сожалению, расчета ей не хватило и Смолдарев оказался в тяжелейшей ситуации у сетки. Омельянчук готов был завершить поединок досрочно. Ценой невероятных усилий Смолдарев сумел уйти от удушающего приема и подняться.

Казалось, все худшее в этом раунде осталось позади, но опытный Омельянчук на последней минуте первого раунда практически без замаха нанес удар локтем в челюсть и Смолдарев рухнул на настил.

Секунданты отправлены в СИЗО

Накануне поединка в Варшаве Смолдарев получил неприятный удар: в Москве арестовали двух его секундантов, на помощь которых он рассчитывал в польской столице.

Российских тяжеловесов Дмитрия Сосновского (11-0) и Александра Гладкова (12-3) подозревают в похищении человека и связях с членами Солнцевской преступной группировки. Бойцы ММА взяты на два месяца под стражу и отправлены за решетку в СИЗО.

