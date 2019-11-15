ВИДЕО: Локтем в челюсть. Смолдарев проиграл в Варшаве нокаутом

В Варшаве прошло бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-6) проиграл в концовке первого раунда нокаутом польскому тяжеловесу Даниэлю Омельянчуку (23-9).
37-летний польский боец, имеющий опыт выступления в UFC, активно начал поединок в Варшаве на глазах родной публики, но превосходивший соперника в росте Смолдарев успешно контратаковал.
Ушел от удушающего приема, но...
На исходе второй минуты поединка наш тяжеловес пошел в атаку. К сожалению, расчета ей не хватило и Смолдарев оказался в тяжелейшей ситуации у сетки. Омельянчук готов был завершить поединок досрочно. Ценой невероятных усилий Смолдарев сумел уйти от удушающего приема и подняться.
Казалось, все худшее в этом раунде осталось позади, но опытный Омельянчук на последней минуте первого раунда практически без замаха нанес удар локтем в челюсть и Смолдарев рухнул на настил.
Секунданты отправлены в СИЗО
Накануне поединка в Варшаве Смолдарев получил неприятный удар: в Москве арестовали двух его секундантов, на помощь которых он рассчитывал в польской столице.
Российских тяжеловесов Дмитрия Сосновского (11-0) и Александра Гладкова (12-3) подозревают в похищении человека и связях с членами Солнцевской преступной группировки. Бойцы ММА взяты на два месяца под стражу и отправлены за решетку в СИЗО.
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