Видео: кто победит в поединке Тайсона против Джонса, по мнению эстонского топ-боксера

Канал Betsafe Прибалтика заглянул в гости к семикратному чемпиону Эстонии по боксу Семену Каманину, чтобы обсудить с ним долгожданный поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом, который пройдет 28-29 ноября. Посмотрите видео, чтобы узнать, кто, по прогнозу Каманина, станет победителем, и какие сильные и слабые стороны у боксеров.

По оценке Каманина, всех любителей бокса ждет очень интересный и важный день, так как на ринге встретятся два самых легендарных спортсменов, имена которых известны каждому. По его мнению, преимуществом обладает именно идол более молодого поколения Джонс. ”Если он выдержит первые три раунда, то преимущество будет на его стороне, так как он хорошо ведет бой на длинной дистанции, и он лучше в плане тактики и выносливости. Преимущество Тайсона всегда заключалось именно в его взрывной силе, что проявится как раз в начале поединка”, — сказал Каманин.

По мнению топ-боксера, с 70 % вероятностью победил бы Джонс, однако, так как в данном случае мы все-таки имеем дело с развлекательным и коммерческим поединком, победа будет все-таки отдана Тайсону.

Букмекерская контора Betsafe до начала матча разместила коэффициенты поединка между Тайсоном и Джонсом, согласно которым, Тайсон должен одержать победу. Читайте также прогноз на победителя матча на сайте Betsafe Прибалтика.

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