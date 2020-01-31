31.01.2020, 22:35

ВИДЕО: Крутой махач на турнире ММА в Москве: мигранты напали на русских


EST 3
MMA
MMAFoto: Yuri Smityuk/TASS

Турнир по смешанным единоборствам в Москве был отмечен массовой дракой зрителей со спортсменами. Ее обстоятельства расследует полиция.

Программа бойцовского турнира "Колизей 12" насчитывала аж 42 боя. Две трети участников были из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Неудивительно, что большинство зрителей бойцовского шоу составили выходцы из Средней Азии.

View this post on Instagram

🔥ПОЛНЫЙ КАРД РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА КОЛИЗЕЙ: "БИТВА ЧЕМПИОНОВ 12". ⠀ ⚡Начало предварительного карда в 16:00. ⚡Начало основного карда в 22:00. ⠀ Ⓜ️г. Москва, Открытое шоссе дом 9 Метро Бульвар Рокоссовского (МЦК, 1 минута) ⠀ ✅Ценовая категория на билеты - от 800 рублей. ⠀ ✊🏼Приходите поддержать своих бойцов ⠀ #ВСЕНАКОЛИЗЕЙ ⠀ #мма #mma #mixfight #единоборства #спорт #открытыйринг #турниры #турнир #бокс #тайскийбокс #самбо #борьба #грэпплинг #панкратион #смешанныеединоборства #бои #кикбоксинг #москва #шердог #sherdog

A post shared by КОЛИЗЕЙ ММА БОИ ЕДИНОБОРСТВА (@colosseum_mma) on

Общественное движение "Возрождение" сообщило, что в середине турнира случилась массовая драка: болельщики-мигранты из стран Средней Азии группами нападали на бойцов подмосковного клуба "Витязь" их родственников и друзей.

Били стульями - пострадали десятки человек. Три российских бойца получили серьезные телесные повреждения.

View this post on Instagram

«Колизей» — торговый центр «Подсолнухи». 26 января текущего года. Соревнования «Битва чемпионов 12», которые переросли в массовую драку, где болельщики – мигранты из стран Средней Азии группами нападали на спортсменов Клуба единоборств «Витязь – Ногинск». Примерно в середине турнира ситуация полностью вышла из-под контроля. Одновременно в нескольких местах на русских спортсменов, а также присутствующих их родственников и друзей были совершены групповые нападения выходцев из Средней Азии – и спортсменов, и зрителей. Нападали группами по 5-7 человек. Били стульями, любыми предметами, которые попадались под руку. В результате – десятки пострадавших, серьезные телесные повреждения получили три спортсмена представляющие Клуб «Витязь– Ногинск» — Михаил, Глеб и Владимир. Принимая во внимание, что пострадавшие спортсмены являются участниками Межрегионального общественного Движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления «Возрождение» вышеуказанная ситуация принята к разбирательству и сопровождению Председателем Движения Ивановым И.В. Исполнительный директор МОД РИГОС «Возрождение» Иванов И.В. сообщил, что им направлены соответствующие заявления в ГУ МВД России по г. Москве и Прокуратуру г. Москвы с требованием провести расследование по фактам нанесения телесных повреждений спортсменам Клуба «Витязь-Ногинск», грабежа, экстремистских заявлений в адрес коренного русского народа и угрозы убийством. Иванов добавил, что как ранее, так и впредь права и интересы участников Движения «Возрождение» будут защищаться всеми доступными правовыми способами. Виновные будут установлены и преданы суду. #модригосвозрождение #александрповеткин #справедливость #беспредел

A post shared by МОД РИГОС «Возрождение» (@dvizhenie_vozrozhdenie) on

Читайте также: