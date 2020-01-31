ВИДЕО: Крутой махач на турнире ММА в Москве: мигранты напали на русских
Турнир по смешанным единоборствам в Москве был отмечен массовой дракой зрителей со спортсменами. Ее обстоятельства расследует полиция.
Турнир по смешанным единоборствам в Москве был отмечен массовой дракой зрителей со спортсменами. Ее обстоятельства расследует полиция.
Программа бойцовского турнира "Колизей 12" насчитывала аж 42 боя. Две трети участников были из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Неудивительно, что большинство зрителей бойцовского шоу составили выходцы из Средней Азии.
Общественное движение "Возрождение" сообщило, что в середине турнира случилась массовая драка: болельщики-мигранты из стран Средней Азии группами нападали на бойцов подмосковного клуба "Витязь" их родственников и друзей.
Били стульями - пострадали десятки человек. Три российских бойца получили серьезные телесные повреждения.
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