ВИДЕО: Крутой махач на турнире ММА в Москве: мигранты напали на русских

🔥ПОЛНЫЙ КАРД РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА КОЛИЗЕЙ: "БИТВА ЧЕМПИОНОВ 12". ⠀ ⚡Начало предварительного карда в 16:00. ⚡Начало основного карда в 22:00. ⠀ Ⓜ️г. Москва, Открытое шоссе дом 9 Метро Бульвар Рокоссовского (МЦК, 1 минута) ⠀ ✅Ценовая категория на билеты - от 800 рублей. ⠀ ✊🏼Приходите поддержать своих бойцов ⠀ #ВСЕНАКОЛИЗЕЙ ⠀ #мма #mma #mixfight #единоборства #спорт #открытыйринг #турниры #турнир #бокс #тайскийбокс #самбо #борьба #грэпплинг #панкратион #смешанныеединоборства #бои #кикбоксинг #москва #шердог #sherdog