ВИДЕО: Кровь в октагоне! Шевченко разбила американку

Бой за чемпионский пояс прошел с большим преимуществом Шевченко. В первом раунде она разбила в кровь лицо соперницы, во втором провела красивую вертушку, а в третьем раунде завершила поединок многоударной комбинацией. После боя на лицо американки было жалко смотреть.

31-летняя Шевченко за победу получила 270 000 долларов. По окончании поединка Валентина станцевала лезгинку и поприветствовала зрителей на испанском, английском и русских языках.

В главном бою UFC 247 чемпион организации в полутяжелом весе американец Джон Джонс (26-1) защитил пояс в поединке с Домиником Рейесом (12-1). Джонс победил соотечественника единогласным решением судей.