ВИДЕО: Кровь в октагоне! Шевченко разбила американку

Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко (19-3) успешно провела защиту чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе на турнире в Хьюстоне. Ее поединок с американкой Кэйтлин Чукагян (13-3) был завершен досрочно в третьем раунде.
Бой за чемпионский пояс прошел с большим преимуществом Шевченко. В первом раунде она разбила в кровь лицо соперницы, во втором провела красивую вертушку, а в третьем раунде завершила поединок многоударной комбинацией. После боя на лицо американки было жалко смотреть.
В главном бою UFC 247 чемпион организации в полутяжелом весе американец Джон Джонс (26-1) защитил пояс в поединке с Домиником Рейесом (12-1). Джонс победил соотечественника единогласным решением судей.
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Жена президента Франции: как выглядела в молодости Бриджит Макрон