ВИДЕО: Кровь в октагоне и нокаут на последней секунде

32-летняя Нуньес доминировала на протяжении всего боя и защитила чемпионский титул в 5-раундовом поединке - 50:44, 50:44, 50:45. К концу поединка все лицо у Спенсер было разбито в кровь. Бразильянка владеет также поясом в легчайшем дивизионе.

В другом главном событии вечера американский легковес Коди Гарбрандт (12-3) на последней секунде второго раунда отправил в нокаут бразильца Рафаэля Ассунсао (27-8).

Из других поединков вечера отметим нокаут в исполнении американца Шона О’Мэлли (12-0). На второй минуте боя он эффектно разобрался со своим соотечественником Эдди Уайнлендом (24-14).

Гарбрандт и О’Мэлли получили за лучшее выступление в качестве бонусов по 50 000 долларов.