ВИДЕО: Косте Цзю - 50. Топ-5 боев знаменитого боксера

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) не выступает уже более 10 лет, но поклонники бокса все равно помнят его выдающиеся бои, размашистые удары и обаятельную улыбку. В день рождения легенды RusDelfi вспоминает самые замечательные бои в исполнении Константина Цзю.

5. Бой со Стивом Лэрримором 30 января 1993 года.

Первый поединок в профессиональной карьере Цзю в Америке. Малоизвестный представитель Багамских островов пытался действовать агрессивно, но уже во втором раунде пропустил удар с правой в голову и рухнул на ринг. Судья остановил поединок.

4. Бой с Джейком Родригесом 28 января 1995 года.

Первый титульный бой Цзю. И первый его бой в Лас-Вегасе. Родригес — нестандартный и техничный левша. Он наклонялся влево, мешая Косте пробивать правый прямой. Цзю нашёл выход, меняя угол атаки. Родригес трижды падал в нокдаун, пока рефери не остановил это избиение в середине 6-го раунда. Костя Цзю стал новым чемпионом по версии IBF.