ВИДЕО: Косте Цзю - 50. Топ-5 боев знаменитого боксера

Сегодня исполняется 50 лет Косте Цзю — одному из самых ярких боксеров 90-х.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) не выступает уже более 10 лет, но поклонники бокса все равно помнят его выдающиеся бои, размашистые удары и обаятельную улыбку. В день рождения легенды RusDelfi вспоминает самые замечательные бои в исполнении Константина Цзю.
5. Бой со Стивом Лэрримором 30 января 1993 года.
Первый поединок в профессиональной карьере Цзю в Америке. Малоизвестный представитель Багамских островов пытался действовать агрессивно, но уже во втором раунде пропустил удар с правой в голову и рухнул на ринг. Судья остановил поединок.
4. Бой с Джейком Родригесом 28 января 1995 года.
Первый титульный бой Цзю. И первый его бой в Лас-Вегасе. Родригес — нестандартный и техничный левша. Он наклонялся влево, мешая Косте пробивать правый прямой. Цзю нашёл выход, меняя угол атаки. Родригес трижды падал в нокдаун, пока рефери не остановил это избиение в середине 6-го раунда. Костя Цзю стал новым чемпионом по версии IBF.
3. Бой с Шармба Митчеллом 6 ноября 2004 года.
Повторный бой с экстравагантным американцем, выступавшим то ли в юбке, то ли в набедренной повязке, доказал полное превосходства Кости. Первая встреча этих соперников была прервана из-за травмы ноги Шармбы, зато в матче-реванше Цзю устроил настоящее избиение соперника. Самым красивым был левый кросс в челюсть в начале третьего раунда, после которого Митчелл рухнул на настил.
2. Бой с Хулио Сесаром Чавесом 29 июля 2000 года.
Цзю одолел очень опытного и авторитетно боксера благодаря эффектному удару в голову в начале шестого раунда. После этого Чавес упал на четвереньки, но нашел в себе силы подняться, продолжить бой и даже продержаться еще пару минут. Но в конце раунда Костя прижал соперника к канатам и окончательно оформил победу.
1. Бой с Забой Джудой 3 ноября 2001 года.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Самый важный в карьере Цзю. Джуда был фаворитом и первый раунд подтвердил эти расклады. Россиянин пропустил левый апперкот, но сумел сохранить вертикальное положение. Во втором раунде Костя начал сбивать соперника с позиции. В концовке он пробил две точных двойки. От удара правой Заб оказался на полу. Он поднялся слишком быстро, его повело в сторону, и рефери остановил бой. Споры о правильности этого решения не утихают до сих пор.
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