ВИДЕО: Кошмарный нокаут в первом раунде. Боксер бъется в конвульсиях

Непобедимый узбекский боксер Шохжахон Эргашев (17-0) эффектно выиграл бой в США у мексиканского легковеса Адриана Эстрельи (29-4).
Формат боя предусматривал 10 раундов, но Эргашев ударом в печень завершил поединок досрочно уже в середине стартовой трехминутки.
После пропущенного удара мексиканcкий боксер забился в конвульсиях и истошно кричал.
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