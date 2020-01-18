18.01.2020, 19:35

ВИДЕО: Кошмарный нокаут в первом раунде. Боксер бъется в конвульсиях

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Poksikindad.
Poksikindad.Foto: Scanpix, PantherMedia / Z Jan

Непобедимый узбекский боксер Шохжахон Эргашев (17-0) эффектно выиграл бой в США у мексиканского легковеса Адриана Эстрельи (29-4).

Формат боя предусматривал 10 раундов, но Эргашев ударом в печень завершил поединок досрочно уже в середине стартовой трехминутки.

После пропущенного удара мексиканcкий боксер забился в конвульсиях и истошно кричал.

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