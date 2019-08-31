ВИДЕО: Китаянка шокировала чемпионку UFC на первой же минуте

27-летняя Андраде в мае завоевала чемпионский пояс UFC, едва не свернув шею американке Роуз Намаюнас, однако защитить титул Джессика не смогла.

30-летняя китаянка при поддержке родной публике сразу же пошла в атаку. Она провела многоударную комбинацию и нокаутировала соперницу на за 42 секунды. Вэйли стала первым представителем Китая, завоевавшим чемпионский пояс организации.