31.08.2019, 19:10

ВИДЕО: Китаянка шокировала чемпионку UFC на первой же минуте

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Jessica Andrade vs Weili Zhang
Jessica Andrade vs Weili ZhangFoto: instagram.com/ufcshenzhen

В китайском Шеньчжене прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 157, главным событием которого стал бой Джессики Андраде (Бразилия) и Вэйли Чжан (Китай).

27-летняя Андраде в мае завоевала чемпионский пояс UFC, едва не свернув шею американке Роуз Намаюнас, однако защитить титул Джессика не смогла.

30-летняя китаянка при поддержке родной публике сразу же пошла в атаку. Она провела многоударную комбинацию и нокаутировала соперницу на за 42 секунды. Вэйли стала первым представителем Китая, завоевавшим чемпионский пояс организации.

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