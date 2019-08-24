ВИДЕО: Какой бой! Ковалев был на грани поражения, но вырвал победу нокаутом(11)
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3) защитил свой титул, нокаутировав в Челябинске британца Энтони Ярда (18-1).
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3) защитил свой титул, нокаутировав в Челябинске британца Энтони Ярда (18-1).
Начало поединка прошло в равной борьбе, но с четвертого раунда инициатива перешла к 36-летнему российскому боксеру, которого очень эмоционально поддерживала родная челябинская публика.
Ковалев еле выжил в 8-м раунде
28-летний британец, похоже, сделал ставку на вторую половину боя. В восьмом раунде он имел очень большое преимущество и был близок к досрочному завершению поединка. Ковалев с трудом выстоял, но успел за минуту перерыва восстановиться.
В следующей трехминутке - удивительное дело - россиянин уже диктовал условия на ринге. Развязка поединка наступила в 11-м раунде. Потерявший по ходу боя много сил Ярд не смог устоять на ногах после удара Ковалева слева. Ярд потерпел первое поражение в карьере.
Свою победу Ковалев посвятил российскому боксеру Максиму Дадашеву, недавно скончавшемуся в США после боя.
Альварес выбирает соперников
Следующий бой Ковалев намерен провести с чемпионом мира по версии WBA в среднем весе Саулем Альваресом (52-1).
Промоутеры 29-летнего мексиканского боксера уже делали предложение Ковалеву, но он был связан обязательствами о проведении боя в Челябинске и отклонил его. Последует ли Ковалеву новое предложение - пока не совсем ясно.
В настоящий момент Альварес является самым высокооплачиваемым боксером, превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, который нанес мексиканцу единственное поражение в карьере. В прошлом году Альварес подписал соглашение на 10 боев, за которые он получит 365 млн долларов.
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