24.08.2019, 22:35

ВИДЕО: Какой бой! Ковалев был на грани поражения, но вырвал победу нокаутом

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Sergei Kovalev vs Anthony Yarde
Sergei Kovalev vs Anthony YardeFoto: Valery Sharifulin/TASS

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3) защитил свой титул, нокаутировав в Челябинске британца Энтони Ярда (18-1).

Начало поединка прошло в равной борьбе, но с четвертого раунда инициатива перешла к 36-летнему российскому боксеру, которого очень эмоционально поддерживала родная челябинская публика.

Ковалев еле выжил в 8-м раунде
28-летний британец, похоже, сделал ставку на вторую половину боя. В восьмом раунде он имел очень большое преимущество и был близок к досрочному завершению поединка. Ковалев с трудом выстоял, но успел за минуту перерыва восстановиться.

В следующей трехминутке - удивительное дело - россиянин уже диктовал условия на ринге. Развязка поединка наступила в 11-м раунде. Потерявший по ходу боя много сил Ярд не смог устоять на ногах после удара Ковалева слева. Ярд потерпел первое поражение в карьере.

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Альварес выбирает соперников
Следующий бой Ковалев намерен провести с чемпионом мира по версии WBA в среднем весе Саулем Альваресом (52-1).

Промоутеры 29-летнего мексиканского боксера уже делали предложение Ковалеву, но он был связан обязательствами о проведении боя в Челябинске и отклонил его. Последует ли Ковалеву новое предложение - пока не совсем ясно.

В настоящий момент Альварес является самым высокооплачиваемым боксером, превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, который нанес мексиканцу единственное поражение в карьере. В прошлом году Альварес подписал соглашение на 10 боев, за которые он получит 365 млн долларов.

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