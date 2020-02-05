ВИДЕО: Какая пара! Светская львица проверила бицепсы эстонского кикбоксера

Подготовку Хендрика Темаса к предстоящему турниру проинспектировала светская львица Ану Саагим. Она измерила бицепсы кикбоксера и понаблюдала на тренировке за его техникой ударов. "Этот боец к поединку готов", - вынесла свой вердикт 57-летняя звезда светской хроники.

Манзоло против Иванова

Помимо боев кикбоксеров, в "Тондираба" можно будет увидеть поединок двух эстонских бойцов ММА: 35-летний средневес Андрей Манзоло (22-7) сразится c 36-летним Дмитрием Ивановым (4-6).

Манзоло последние годы живет и тренируется в Великобритании, а у Иванова был вынужденный перерыв в карьере.

Мойсар получил 10 000 евро

Первый турнир The League проходил в "Тондираба" год назад. Главный приз кикбоксерского турнира 10 000 евро получил тогда Миркко Мойсар, одолевший в финале литовского бойца Мартинаса Ясюнаса в экстра-раунде. Решение судей публика встретила свистом и гулом.

Недоволен был и литовец. "Это была на 100 процентов моя победа", - сказал Ясюнас после боя репортеру Sport Delfi.

Неоднозначность ситуации подчеркивал еще один момент. Главный организатор турнира Кевин Ренно был тренером ...Мойсара.

Второй турнир The League планировалось провести в середине октября. Организатор пообещал значительно увеличить призовой фонд, однако бойцовское представление пришлось отменить. Официальная причина - травмы участников.