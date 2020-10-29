ВИДЕО: Идеальная вертушка. Ее называют лучшим нокаутом года

26-летний средневес Бакли идеально исполнил вертушку в поединке против своего соотечественника Импи Касанганая (8-1), отправив его в глубочайший нокаут. Произошло это в середине второго раунда на октябрьском турнире UFC Fight Island 5 в Эмиратах.

За лучшее выступление вечера Бакли получил бонус 50 000 долларов. После боя он вызвал на поединок чеченского шведа Хамзата Чимаева (9-0), который за пару месяцев выиграл в UFC все три проведенных боя досрочно. Правда, в этом году кулачный поединок соперников не состоится, поскольку их ближайшие бои уже расписаны.