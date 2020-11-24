ВИДЕО: Харитонов забрал заявление из полиции и помирился с Яндиевым

23 ноября Харитонова выписали из больницы, в которую он попал после кулачной схватки в фойе спорткомплекса "Лужники" с Яндиевым. В день выписки из больницы тяжеловес заявил, что никакого примирения с Яндиевым невозможно, но как только ингуш выплатил ему компенсацию, стороны сразу договорились и пожали на камеру друг другу руки.

Драка из-за денежного долга

Драка между бойцами произошла 13 ноября в Москве. Яндиев нанес Харитонову несколько чувствительных ударов, после которых тяжеловеса госпитализировали с различными травмами в области головы.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Против Яндиева было возбуждено два уголовных дела - второе заявление подал Руслан Абдо, который также пострадал от кулаков Яндиева.

Резонансный конфликт

После драки с Яндиевым в "Лужниках" Харитонов и Абдо оказались на больничных койках с переломанными носами.

Абдо, который первым поднял тему финансовых взаимоотношений между бойцами в социальных сетях, принес извинения Яндиеву. Харитонов извиняться не стал, но на специально созванной пресс-конференции тяжеловес заявил, что показал молодежи пример, как надо разрешать конфликты в многонациональном государстве.

Драка между спортсменами во время турнира в "Лужниках" вызвала большой резонанс в бойцовском сообществе. На примирении сторон были заинтересованы представители ММА-индустрии, поскольку у правоохранительных органов могли возникнуть вопросы к организаторам турниров.