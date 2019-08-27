27.08.2019, 02:20

ВИДЕО: Харитонов и Минаков поколотили в США американцев

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Matt Mitrione vs Sergei Kharitonov
Matt Mitrione vs Sergei KharitonovFoto: instagram.com/bellator

На редкость зрелищным получилось бойцовское шоу Bellator 225 в США - все 14 боев завершились досрочно. В одном их главных поединков вечера 34-летний российский тяжеловес Сергей Минаков (22-1) нокаутировал своего американского ровесника Тимоти Джонсона (12-6).

Напомним, что брянский тяжеловес несколько лет назад уже владел чемпионским поясом Bellator в тяжелом весе, но новый поход за титулом во второй по силе лиге смешанных единоборств минувшей зимой получился неудачным: Минаков потерпел первое поражение в карьере, неожиданно проиграв трехраундовый бой французскому ветерану Чейку Конго, который был на 10 лет старше российского бойца.

Минаков извлек урок из того поражения. В поединке с Джонсоном россиянин убедительно доказал свое превосходство над соперником, одержав очень красивую победу.

В главном поединке вечера 39-летний Сергей Харитонов (29-6) во втором раунде нокаутировал 41-летнего американца Мэтта Митриона (13-7).

Это была вторая встреча соперников. Первый поединок тяжеловесов в феврале был признан несостоявшимся, поскольку Митрион в самом начале поединка попал Харитонову в пах. Напомним, что пару лет назад Митриону потребовалось чуть более минуты, чтобы разобраться с Федором Емельяненко.

Теперь Харитонов - один из претендентов на бой с чемпионом тяжелого дивизиона Bellator Райаном Бейдером. 36-летний американец завоевал этот титул в январе, нокаутировав на первой минуте Емельяненко.

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Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

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