ВИДЕО: Харитонов и Минаков поколотили американцев

Напомним, что брянский тяжеловес несколько лет назад уже владел чемпионским поясом Bellator в тяжелом весе, но новый поход за титулом во второй по силе лиге смешанных единоборств минувшей зимой получился неудачным: Минаков потерпел первое поражение в карьере, неожиданно проиграв трехраундовый бой французскому ветерану Чейку Конго, который был на 10 лет старше российского бойца.

Минаков извлек урок из того поражения. В поединке с Джонсоном россиянин убедительно доказал свое превосходство над соперником, одержав очень красивую победу.

В главном поединке вечера 39-летний Сергей Харитонов (29-6) во втором раунде нокаутировал американца 41-летнего американца Мэтта Митриона (13-7).

Это была вторая встреча соперников. Первый поединок тяжеловесов в феврале был признан несостоявшимся, поскольку Митрион попал Харитонову в пах. Напомним, что пару лет назад Митриону потребовалось чуть более минуты, чтобы разобраться с Федором Емельяненко.

Теперь Харитонов - один из претендентов на бой с чемпионом тяжелого дивизиона Bellator Райаном Бейдером. 36-летний американец завоевал этот титул в январе, нокаутировав на первой минуте Емельяненко.