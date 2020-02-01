01.02.2020, 21:35

ВИДЕО: Хабибу предложили 200 млн долларов за бои с Конором и Флойдом

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Khabib Nurmagomedov
Khabib NurmagomedovFoto: Valery Sharifulin/TASS

Российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову (28-0) предлагают в Саудовской Аравии 100 млн долларов за бой с американским боксером Флойдом Мейвезером (50-0). Об этом сообщает TMZ Sports, ссылаясь на менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза.

По словам менеджера, 31-летнему россиянину предложили также 100 миллионов долларов за второй бой против ирландца Конора Макгрегора (22-4) - он также должен пройти в Эр-Рияде.

Деньги у саудовских шейхов имеются. В начале декабря они организовали боксерский бой тяжеловесов за четыре пояса между Энтони Джошуа (Великобритания) и Энди Руисом (США).

19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном (25-3) на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Глава организации Дана Уайт рассчитывает, что в случае победы, россиянин побьется с Макгрегором - этот бой может пройти осенью.

Лучшие моменты бойцовской карьеры Хабиба Нурмагомедова

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