ВИДЕО: Хабибу предложили 200 млн долларов за бои с Конором и Флойдом

По словам менеджера, 31-летнему россиянину предложили также 100 миллионов долларов за второй бой против ирландца Конора Макгрегора (22-4) - он также должен пройти в Эр-Рияде.

Деньги у саудовских шейхов имеются. В начале декабря они организовали боксерский бой тяжеловесов за четыре пояса между Энтони Джошуа (Великобритания) и Энди Руисом (США).

19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном (25-3) на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Глава организации Дана Уайт рассчитывает, что в случае победы, россиянин побьется с Макгрегором - этот бой может пройти осенью.

Лучшие моменты бойцовской карьеры Хабиба Нурмагомедова

