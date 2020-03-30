ВИДЕО | Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном, вероятно, отменят

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмамедов сообщил, что, вероятно, бой против Тони Фергюсона не состоится. Российский боец не может выехать из страны из-за закрытия границ.
”Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине.
Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты.
И сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь.
Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник”, — рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.
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