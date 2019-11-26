ВИДЕО: Хабиб проведет следующий бой с Тони Фергюсоном. Названа дата

Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в Бруклине 18 апреля. "Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", — написал Абдельазиз в "Твиттере" и прикрепил к посту фотографию контракта.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были впервые встретиться еще в 2015 году, но этот бой был отмененн из-за травмы Хабиба. Позже противостояние этих бойцов анонсировалось еще несколько раз. Однако соперники так и не сошлись в октагоне.

31-летний Нурмагомедов последний бой провел в сентябре, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье.

35-летний Фергюсон ранее владел чемпионским титулом в легком весе. На UFC 229, когда Хабиб задушил Макгрегора, Фергюсон провел очень зрелищный поединок против своего соотечественика Энтони Петтиса. Побывав в нокдауне, Тони смог переломить ход поединка и досрочно завершить бой. Эта схватка была признана "Лучшим боем года".