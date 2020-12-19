ВИДЕО | Головкин побеждает и устанавливает новый рекорд
Когда речь идет о самом известном и титулованном спортсмене в истории Казахстана, многим болельщикам на ум сразу приходит Геннадий Головкин, пишет sportmail.ru.
Когда речь идет о самом известном и титулованном спортсмене в истории Казахстана, многим болельщикам на ум сразу приходит Геннадий Головкин, пишет sportmail.ru.
Один из величайших средневесов в истории бокса родился в 1982 году в семье заслуженного шахтера. Пока отец трудился в тяжелейших условиях в шахте, мама Геннадия работала лаборантом.
Семья Головкиных воспитывала четырех мальчиков — Вадима, Сергея и младших братьев-близнецов Геннадия и Максима. По неизвестным обстоятельствам старшие братья погибли во время службы в армии. Но именно они познакомили близнецов с боксом.
Геннадий рос в крайне неблагополучном районе Караганды, где ему регулярно приходилось участвовать в различных потасовках. ”В моем детстве драки были частью жизни”, — признавался боксер. Тяжелое во всех смыслах детство сыграет ключевую роль в становлении непробиваемого характера Головкина. Обладая всеми качествами высококлассного боксера, GGG будет придерживаться максимально агрессивного стиля боя и станет чемпионом мира с лучшим процентом нокаутов за всю историю среднего веса — 89,5%.
В любителях Головкин провел 350 боев, одержав 345 побед. Все пять поражений — сомнительными судейскими решениями. Забегая наперед, несправедливость в плане судейства будет преследовать Геннадия на протяжении всей его карьеры в профи.
Перейдя в профессионалы, GGG чуть было не отправил своего первого соперника в инвалидное кресло. В карьере Головкина есть два подобных случая, когда соперники, согласившиеся разделить ринг с лучшим средневесом поколения (правда, они этого в тот момент не знали), чудом сохранили свое здоровье.
В мае 2006 года Головкин дебютирует в профи, нокаутирует венгра Габора Балога и лишает его возможности выступать ближайшие полтора года.
В 2010 году Головкин начал сотрудничать с ключевым тренером в своей карьере — Абелем Санчесом.
GGG одержал 33 досрочные победы в 36 стартовых боях на профессиональном уровне. За семь лет Головкин объединил титулы чемпиона мира по самым престижным боксерским ассоциациям — WBA, WBC, IBF и IBO, — и остановился в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира.
16 сентября 2017 года доминирование Головкина пошатнулось в первый раз. Главная звезда мексиканского бокса Канело Альварес залетел в категорию GGG и бросил ему вызов. Бой завершился вничью, а мир бокса разделился на два недовольных судейством лагеря — на тех, кто увидел победу Головкина, и на тех, кому показалось, что Канело был лучше в тот вечер.
Все по своим местам должен был расставить реванш. Ровно через год лучшие средневесы в истории бокса устроили вторую часть легендарного противостояния. В этот раз с минимальным преимуществом победу забрал более перспективный в плане дальнейшей медийной раскрутки Канело Альварес.
С того момента Головкин, не знавший за всю свою карьеру вкуса справедливого поражения, жил мыслями о третьем бое с Канело и даже пошел на очень серьезный шаг, заменив Абеля Санчеса на Джонатона Бэнкса. Во-первых, для 38-летнего GGG это последний громкий/денежный бой в карьере. Во-вторых, ему нужно восстановить свое наследие, убедив всех, что поражение и ничья в предыдущих боях с Канело — ужасное судейское недоразумение.
Максимально приблизить третью схватку GGG и Альвареса должен был малоизвестный Камиль Шеремета, которому изначально отвели роль джорнимена. Предполагалось, что поляк выйдет размять Головкина перед главным боем в карьере.
И он со своей миссией справился. Головкин работал в расслабленной манере и регулярно отправлял Шеремету в нокдаун.
GGG puts Szeremeta down in Round 1 😤 pic.twitter.com/yKOWXHOzKK— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020
Уже после второго раунда на польского боксера было больно смотреть.
GGG knocks Szeremeta down AGAIN 💪 pic.twitter.com/8uUuF8xnxq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020
Головкин был быстрее и техничнее. А главное, сильнее и мощнее. Почти каждый раз, когда GGG увеличивал темп, Шеремета включал режим выживания. Несмотря на очередной нокдаун в седьмом раунде, поляк смог продержаться до перерыва. Но перед восьмым его угол решил все-таки прекратить избиение и отказаться от продолжения боя.
GGG was in cruise control all night long. 💯— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020
(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT
Геннадий Головкин одержал рекордную 21-ю победу в чемпионских боях в среднем весе и превзошел достижение Бернарда Хопкинса (20).
В интервью GGG намекнул о третьем поединке с Канело: ”Я открыт абсолютно для любого соперника. Для лучшего соперника для меня, для бизнеса, для DAZN, для людей, для фанатов. Я готов”.
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