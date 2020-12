ВИДЕО | Головкин побеждает и устанавливает новый рекорд

Все по своим местам должен был расставить реванш. Ровно через год лучшие средневесы в истории бокса устроили вторую часть легендарного противостояния. В этот раз с минимальным преимуществом победу забрал более перспективный в плане дальнейшей медийной раскрутки Канело Альварес.

С того момента Головкин, не знавший за всю свою карьеру вкуса справедливого поражения, жил мыслями о третьем бое с Канело и даже пошел на очень серьезный шаг, заменив Абеля Санчеса на Джонатона Бэнкса. Во-первых, для 38-летнего GGG это последний громкий/денежный бой в карьере. Во-вторых, ему нужно восстановить свое наследие, убедив всех, что поражение и ничья в предыдущих боях с Канело — ужасное судейское недоразумение.

Максимально приблизить третью схватку GGG и Альвареса должен был малоизвестный Камиль Шеремета, которому изначально отвели роль джорнимена. Предполагалось, что поляк выйдет размять Головкина перед главным боем в карьере.

И он со своей миссией справился. Головкин работал в расслабленной манере и регулярно отправлял Шеремету в нокдаун.

GGG puts Szeremeta down in Round 1 😤 pic.twitter.com/yKOWXHOzKK

Уже после второго раунда на польского боксера было больно смотреть.

GGG knocks Szeremeta down AGAIN 💪 pic.twitter.com/8uUuF8xnxq

Головкин был быстрее и техничнее. А главное, сильнее и мощнее. Почти каждый раз, когда GGG увеличивал темп, Шеремета включал режим выживания. Несмотря на очередной нокдаун в седьмом раунде, поляк смог продержаться до перерыва. Но перед восьмым его угол решил все-таки прекратить избиение и отказаться от продолжения боя.

GGG was in cruise control all night long. 💯



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT