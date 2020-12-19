ВИДЕО | Головкин побеждает и устанавливает новый рекорд. После 7-го раунда его соперника не пустили продолжать драться

Один из величайших средневесов в истории бокса родился в 1982 году в семье заслуженного шахтера. Пока отец трудился в тяжелейших условиях в шахте, мама Геннадия работала лаборантом.
Семья Головкиных воспитывала четырех мальчиков — Вадима, Сергея и младших братьев-близнецов Геннадия и Максима. По неизвестным обстоятельствам старшие братья погибли во время службы в армии. Но именно они познакомили близнецов с боксом.
Геннадий рос в крайне неблагополучном районе Караганды, где ему регулярно приходилось участвовать в различных потасовках. ”В моем детстве драки были частью жизни”, — признавался боксер. Тяжелое во всех смыслах детство сыграет ключевую роль в становлении непробиваемого характера Головкина. Обладая всеми качествами высококлассного боксера, GGG будет придерживаться максимально агрессивного стиля боя и станет чемпионом мира с лучшим процентом нокаутов за всю историю среднего веса — 89,5%.
В любителях Головкин провел 350 боев, одержав 345 побед. Все пять поражений — сомнительными судейскими решениями. Забегая наперед, несправедливость в плане судейства будет преследовать Геннадия на протяжении всей его карьеры в профи.
Перейдя в профессионалы, GGG чуть было не отправил своего первого соперника в инвалидное кресло. В карьере Головкина есть два подобных случая, когда соперники, согласившиеся разделить ринг с лучшим средневесом поколения (правда, они этого в тот момент не знали), чудом сохранили свое здоровье.
В мае 2006 года Головкин дебютирует в профи, нокаутирует венгра Габора Балога и лишает его возможности выступать ближайшие полтора года.
В 2010 году Головкин начал сотрудничать с ключевым тренером в своей карьере — Абелем Санчесом.
GGG одержал 33 досрочные победы в 36 стартовых боях на профессиональном уровне. За семь лет Головкин объединил титулы чемпиона мира по самым престижным боксерским ассоциациям — WBA, WBC, IBF и IBO, — и остановился в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира.
16 сентября 2017 года доминирование Головкина пошатнулось в первый раз. Главная звезда мексиканского бокса Канело Альварес залетел в категорию GGG и бросил ему вызов. Бой завершился вничью, а мир бокса разделился на два недовольных судейством лагеря — на тех, кто увидел победу Головкина, и на тех, кому показалось, что Канело был лучше в тот вечер.
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