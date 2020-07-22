ВИДЕО: Главный бой года в России: Емельяненко против Исмаилова

Первоначально бой Емельяненко - Исмаилов был запланирован на 3 апреля в Москве, но пандемия коронавируса нарушила планы организаторов. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки поединок пройдет в Сочи без зрителей.

Кто завершит беспроигрышную серию?

Последний раз Исмаилов проигрывал в октагоне в 2014 году - его беспроигрышная серия насчитывает 10 поединков, большинство из которых он завершил досрочно в первом раунде.

Емельяненко после выхода из мест лишения свободы, где он отбывал срок за изнасилование домработницы, провел 6 поединков в октагоне. 5 побед и 1 ничья - таков итог этих боев.

Емельяненко - фаворит?

Букмекеры отдают преимущество Емельяненко. По мнению экспертов, он имеет преимущество в ударной технике, зато Исмаилов превосходит соперника в борьбе.

Последний бой по правилам ММА Емельяненко провел в 2018 году, с трудом сдержав напор американца Тони Джонсона - в поединке был зафиксирована ничья. Исмаилов в прошлом году выиграл два боя в среднем весе.

Напомним, что на следующем представлении сильнейшего российского промоушена эстонский тяжеловес Денис Смолдарев сразится 8 августа в Сочи с чеченцем Алиханом Вахаевым.