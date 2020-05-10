ВИДЕО: Гэтжи нокаутировал Фергюсона, Олейник победил Вердума

В Джексонвилле (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Из-за пандемии коронавируса зрители не были допущены на арену.
Главным событием вечера в Джексонвилле стал поединок американца Тони Фергюсона (25-4) со своим соотечественником Джастином Гэтжи (22-2). На кону в этом 5-раундовом поединке стоял титул временного чемпиона в легком весе.
Гэтжи выбросил пояс - он хочет титул Хабиба
Гэтжи доминировал в клетке на протяжении практически всего боя, а на предпоследней минуте поединка двумя тяжелыми ударами потряс Фергюсона и рефери прервал поединок.
31-летний Гэтжи прервал впечатляющую победную серию Фергюсона, которая продолжалась 12 боев. Последнее поражение он потерпел в 2013 году.
Напомним, что изначально 36-летний Фергюсон в рамках UFC 249 должен был сразиться с действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, но российский боец из-за пандемии коронавируса вынужден был отказаться от поединка. После отмены апрельского боя с Нурмагомедовым - это произошло в пятый раз! - американец называл Хабиба щенком и трусом. Интересно, сменит ли Фергюсон риторику после поражения?
Теперь временный чемпион Гэтжи - он выбросил пояс сразу же после награждения - должен провести бой с полноценным чемпионом в легком весе Нурмагомедовым.
Бои UFC транслирует TV3 Sport
В рамках бойцовского вечера 42-летний российский тяжеловес Алексей Олейник (59-13) по итогам трехраундового боя раздельным решением судей выиграл битву суперветеранов у бразильца Фабрисиу Вердума (23-9) - 28:29, 29:28, 29:28.
Накануне представления в Джексонвилле ведущий в странах Балтии медиаконцерн TV3 Grupp подписал с UFC контракт на прямые трансляции поединков сильнейшего промоушена смешанных единоборств. Бойцовский вечер из Флориды в прямом эфире транслировал эстонский телеканал TV3 Sport.
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