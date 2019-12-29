ВИДЕО: Федор Емельяненко нокаутировал американца одним ударом

Емельяненко доминировал в этом поединке. На третьем минуте боя неповоротливый Джексон пропустил удар и рухнул на настил. Российскому тяжеловесу даже не потребовалось проводить добивание.



Российский ветеран завершает карьеру

В 2019 году Емельяненко провел два боя. В январе он проиграл поединок за чемпионский пояс Райану Бейдеру на первой минуте.

По контракту с Bellator Емельяненко проведет еще два боя. Первый из них пройдет в США, второй запланирован в России.

Емельяненко-младший сразится с Кадыровым

Тем временем младший брат российского тяжеловеса 38-летний Александр Емельяненко согласился провести бой с 43-летним главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Боец ММА предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.

Напомним, что в конце ноября Емельяненко-младший легко нокаутировал в боксерском поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева.