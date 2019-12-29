ВИДЕО: Федор Емельяненко нокаутировал американца одним ударом

В японской Сайтаме прошло бойцовское шоу Bellator 237. В главном событии представления 43-летний российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) нокаутировал в середине первого раунда 41-летнего американца Куинтона Джексона (38-14).
Емельяненко доминировал в этом поединке. На третьем минуте боя неповоротливый Джексон пропустил удар и рухнул на настил. Российскому тяжеловесу даже не потребовалось проводить добивание.
Российский ветеран завершает карьеру
В 2019 году Емельяненко провел два боя. В январе он проиграл поединок за чемпионский пояс Райану Бейдеру на первой минуте.
По контракту с Bellator Емельяненко проведет еще два боя. Первый из них пройдет в США, второй запланирован в России.
Емельяненко-младший сразится с Кадыровым
Тем временем младший брат российского тяжеловеса 38-летний Александр Емельяненко согласился провести бой с 43-летним главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Боец ММА предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Напомним, что в конце ноября Емельяненко-младший легко нокаутировал в боксерском поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева.
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