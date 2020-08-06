ВИДЕО: Это нормально? Американец плюнул в еду русскому тяжеловесу

"Мне тут привезли еду от UFC, но дело в том, что у меня оказалась еще и еда, предназначенная Алексею, — сказал Льюис. — Мне кажется, что в его блюде не хватает кое-какого ингредиента. Выглядит неплохо, осталось только приправить". После этих слов американец несколько раз плюнул в коробку с едой Олейника.

Инцидент произошел накануне поединка Олейника с Люьисом. Битва тяжеловесов состоится 9 августа в американском Лас-Вегасе.

Любителям смешанных единоборств Льюис хорошо известен по драматичному бою с Александром Волковым, который состоялся осенью 2018 года. Россиянин тогда имел преимущество, но на последних секундах третьего раунда пропустил несколько ударов и потерпел обидное поражение нокаутом.