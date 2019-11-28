ВИДЕО: Емельяненко проведет боксерский бой против штангиста. Кто победит?

Соперники выйдут на ринг в 16-унцовых перчатках, которые минимизируют возможность тяжелого нокаута. Формат боя 4 раунда по 3 минуты.

Для Емельяненко это будет второй боксерский бой в карьере при 36 поединках по правилам ММА. Стронгмен Кокляев боев раньше никогда не проводил.

За сутки до боя прошла церемония взвешивания участников. 38-летний Емельяненко показал на весах 113 кг, 40-летний Кокляев значительно тяжелее соперника - 134 кг.

Большинство экспертов единодушны: несмотря на преимущество в массе, у Кокляева нет шансов на победу в этом бою. Поединок завершится тогда, когда это захочет Емельяненко.