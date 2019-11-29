ВИДЕО: Емельяненко поддержал Путина и нокаутировал Кокляева

В Москве прошло бойцовское шоу, главным событием которого стал боксерский поединок российского тяжеловеса ММА Александра Емельяненко против штангиста и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Как и предполагалось, упорной борьбы в этом поединке не получилось. Формат противостояния предусматривал 4 раунда, но бой завершился досрочно нокаутирующим ударом Емельяненко на последних секундах стартовой трехминутки.
40-летний Кокляев активно начал бой, прижав на какой-то момент соперника к канатам. Однако эта вспышка активности была недолгой. На второй минуте Емельяненко проверил на прочность челюсть и печень штангиста. После этих ударов Кокляев поплыл. Остальное было делом техники.
Перед боем с Кокляевым 38-летний Емельяненко на одном из популярных видеоресурсов поддержал президента России Владимира Путина: "Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу".
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