ВИДЕО: Емельяненко поддержал Путина и нокаутировал Кокляева

Как и предполагалось, упорной борьбы в этом поединке не получилось. Формат противостояния предусматривал 4 раунда, но бой завершился досрочно нокаутирующим ударом Емельяненко на последних секундах стартовой трехминутки.

40-летний Кокляев активно начал бой, прижав на какой-то момент соперника к канатам. Однако эта вспышка активности была недолгой. На второй минуте Емельяненко проверил на прочность челюсть и печень штангиста. После этих ударов Кокляев поплыл. Остальное было делом техники.

Перед боем с Кокляевым 38-летний Емельяненко на одном из популярных видеоресурсов поддержал президента России Владимира Путина: "Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу".