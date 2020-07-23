23.07.2020, 17:50

ВИДЕО: Емельяненко перевесил Исмаилова на 23 кило. Будет бой или шоу?


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ВИДЕО: Емельяненко перевесил Исмаилова на 23 кило. Будет бой или шоу?
Alexander Emelianenko TASS

В Сочи прошла церемония взвешивания участников бойцовского представления АСА 107, главным событием которого станет бой тяжеловеса Александра Емельяненко (28-7) со средневесом Магомедом Исмаиловым (15-2).

Емельяненко показал на весах 117 килограммов. Исмаилов перед боем с тяжеловесом набрал вес, но значительно уступает сопернику - 94 кило.

Поединок Емельяненко - Исмаилов преподносится, как главный бой года в России. Первоначально он был запланирован на 3 апреля в Москве, но пандемия коронавируса изменила планы организаторов.

Емельяненко последний поединок провел в августе 2018 года. Правда, в ноябре прошлого года у него состоялся шоу-бой по правилам бокса со штангистом. Досрочная победа в первом раунде принесла Емельяненко пояс чемпиона "РЕН ТВ".

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