ВИДЕО: Экс-фигуристка отметелила силиконовую бомбу

На последнем турнире под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октагоне сошлись две американки. Бывшая фигуристка с Аляски Джина Мазани (7-4) выясняла отношения в Лас-Вегасе с Рэйчел Остович (4-6), которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь.
Накануне боя 29-летняя Остович решила деморализовать соперницу, выложив в "Инстаграме" видеоролик со своими пышными формами, однако такой ход ей не помог. В третьем раунде 32-летняя Мазани засадила ногой в печень и поединок был прекращен досрочно.
По ходу боя Остович очень старательно прикрывала свое силиконовое достояние. Уроженка Гаваев потерпела третье поражение подряд и рискует потерять работу в UFC. Ранее по этой причине покинула промоушен другая силиконовая бомба Пейдж Ванзант.
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