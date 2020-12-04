ВИДЕО: Экс-фигуристка нокаутировала силиконовую бомбу

Накануне боя 29-летняя Остович решила деморализовать соперницу, выложив в "Инстаграме" видеоролик со своими пышными формами, однако такой ход ей не помог. В третьем раунде 32-летняя Мазани засадила ногой в печень и поединок был прекращен досрочно.

По ходу боя Остович очень старательно прикрывала свое силиконовое достояние. Уроженка Гаваев потерпела третье поражение подряд и рискует потерять работу в UFC. Ранее по этой причине покинула промоушен другая силиконовая бомба Пейдж Ванзант.