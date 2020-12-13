ВИДЕО: Джошуа нокаутировал Пулева ударом в челюсть

Британский супертяж считался мегафаворитом поединка, но форсировать события на ринге он не спешил. В концовке третьего раунда Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун. Казалось, конец поединка близок, но следующую трехминутку чемпион мира провел очень пассивно.

Развязка наступила в концовке девятого раунда. Сначала Джошуа апперкотами пробил защиту Пулева и отправил его в нокдаун. До конца раунда оставалось 20 секунд. Болгарин поднялся, но Джошуа могучим ударом в челюсть снес соперника с ног.

Anthony Joshua literally hit Pulev with four straight uppercuts. 😳 pic.twitter.com/bF6Jecayst — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

The ringside angle of Anthony Joshua's KO 📲 pic.twitter.com/uEySR3McnJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020