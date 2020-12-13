ВИДЕО: Джошуа нокаутировал Пулева ударом в челюсть

В Лондоне прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой в супертяжелом весе. Сенсации не произошло. 31-летний британец Энтони Джошуа (24-1) нокаутировал 39-летнего болгарина Кубрата Пулева (28-2) и сохранил за собой чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Британский супертяж считался мегафаворитом поединка, но форсировать события на ринге он не спешил. В концовке третьего раунда Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун. Казалось, конец поединка близок, но следующую трехминутку чемпион мира провел очень пассивно.
Развязка наступила в концовке девятого раунда. Сначала Джошуа апперкотами пробил защиту Пулева и отправил его в нокдаун. До конца раунда оставалось 20 секунд. Болгарин поднялся, но Джошуа могучим ударом в челюсть снес соперника с ног.
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