ВИДЕО: Девушка-боксер нарвалась от соперницы на пощечину

Интересный эпизод произошел на дуэли взглядов между польской боксершей Евой Бродницкой (18-0) и аргентинкой Эдит Матиссе (16-11).
35-летняя Ева поцеловала соперницу, но тут же получила от 39-летней аргентинки пощечину. Между спортсменками вспыхнула потасовка.
10-раундовый бой за чемпионский пояс WBO завершился победой польской боксерши.
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