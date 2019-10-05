05.10.2019, 19:15

ВИДЕО: Девушка-боксер нарвалась от соперницы на пощечину

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rus.delfi.ee
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Ewa Brodnicka
Ewa BrodnickaFoto: Instagram

Интересный эпизод произошел на дуэли взглядов между польской боксершей Евой Бродницкой (18-0) и аргентинкой Эдит Матиссе (16-11).

35-летняя Ева поцеловала соперницу, но тут же получила от 39-летней аргентинки пощечину. Между спортсменками вспыхнула потасовка.

10-раундовый бой за чемпионский пояс WBO завершился победой польской боксерши.

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