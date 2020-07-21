21.07.2020, 19:45

ВИДЕО: Денис Смолдарев сразится с чеченским бойцом. Кто победит?


Геннадий Медведев
Редактор
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Denis Smoldarev
Denis SmoldarevFoto: facebook.com/acamma

Сильнейший эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (14-6) следующий бой проведет 8 августа против чеченского бойца смешанных единоборств Алихана Вахаева (9-2). Поединок пройдет в рамках бойцовского представления АСА 108 в Сочи.

Для обоих тяжеловесов предстоящий поединок будет первым после коронавирусной паузы. Последний бой 30-летний Смолдарев провел осенью прошлого года в Варшаве, проиграв нокаутом в первом раунде поляку Даниэлю Омельянчуку.

27-летний Вахаев на том же турнире одержал досрочную победу над американским тяжеловесом Шелтоном Грэйвсом. Победная серия чеченского бойца насчитывает 5 поединков.

"Просмотрел все бои своего будущего соперника. У него хорошо поставлен удар", - так оценил своего оппонента Смолдарев.

Вахаев занимается в бойцовском клубе "Ахмат" и служит в спецподразделении Росгвардии. Имеет успешный опыт выступления в турнирах по рукопашному бою.

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