ВИДЕО: Чеченский Хабиб установил рекорд UFC и вызвал на бой Макгрегора

Прежде Чимаев выступал в ближневосточном промоушене. В UFC он дебютировал на коротком уведомлении 16 июля, победив удушающим приемом за полтора раунда валлийского средневеса Джона Филлипса (21-10).

Через полторы недели Чимаев снова вышел в клетку на Бойцовском острове" в Эмиратах. Его соперником в полусреднем весе был дебютант организации Рис Макки (10-3). Чимаев победил североирландца в первом раунде.

Больше всего специалистов поразил доминирующий стиль уроженца Чечни. Его уже называют "улучшенной версией Хабиба". В первом бою статистика ударов была 124-2, во втором поединке 68-0. За каждый из боев Чимаев получил 50 000 долларов в качестве бонуса за лучшее выступление вечера.

Пару недель назад Чимаев был известен только в узком кругу специалистов - теперь о нем говорят все. После двух ярких побед Чимаев попросил главу организации Дану Уайта организовать ему бой с топовым бойцом. "Мне скучно. Пожалуйста, Дана, дай мне Диаса, Масвидаля и Конора в одну ночь. Могу разбить всех этих парней. Я не дерзкий, просто уверен в этом. Но понимаю, если они не захотят драться со мной", – написал Чимаев в "Твиттере".

Босс пообещал Чимаеву организовать бой с топ-бойцом в середине августа в США. Тут, правда, возникает одна проблема - получит ли Чимаев американскую визу?

В Швецию Чимаев перебрался в 2011 году. Обстоятельства его появления в этой скандинавской стране различаются. По одной версии, он приехал в гости к брату, по другой - попросил политическое убежище. Интересно, что глава Чечни Рамзан Кадыров тепло поздравил Чимаева с яркими выступлениями в UFC и ждет его на родине с чемпионским поясом.