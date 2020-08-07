07.08.2020, 17:25

ВИДЕО: Чеченский боец оказался тяжелее Смолдарева

 (6)
EST
ВИДЕО: Чеченский боец оказался тяжелее Смолдарева
Vakhaev vs SmoldarevACA

В Грозном прошла церемония взвешивания участников бойцовского представления АСА 108, в котором примет участие сильнейший тяжеловес Эстонии Денис Смолдарев (14-6).

Смолдарев оказался единственным зарубежным участником, сумевшим преодолеть российскую границу. Его бой с чеченцем Алиханом Вахаевым (9-2) станет одним из главных событий вечера. На взвешивании Смолдарев показал 114 кг, Вахаев оказался тяжелее 119 кг.

Бойцовское представление АСА 108 пройдет в Грозном 8 августа. Мероприятие будет закрыто для зрителей.

Читайте также: