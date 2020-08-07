ВИДЕО: Чеченский боец оказался тяжелее Смолдарева

В Грозном прошла церемония взвешивания участников бойцовского представления АСА 108, в котором примет участие сильнейший тяжеловес Эстонии Денис Смолдарев (14-6).
Смолдарев оказался единственным зарубежным участником, сумевшим преодолеть российскую границу. Его бой с чеченцем Алиханом Вахаевым (9-2) станет одним из главных событий вечера. На взвешивании Смолдарев показал 114 кг, Вахаев оказался тяжелее 119 кг.
Бойцовское представление АСА 108 пройдет в Грозном 8 августа. Мероприятие будет закрыто для зрителей.
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