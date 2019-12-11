ВИДЕО: Бывший гастарбайтер эффектно нокаутировал американца

Поединок завершился эффектным нокаутом Мурадова в концовке третьего раунда. 38-летнему американцу потребовалась помощь медиков.

За лучшее выступление вечера узбекский средневес получил от организаторов бонус в размере 50 000 долларов.

В биографии Мурадова есть один интересный момент. Прежде чем стать профессиональным бойцом, он работал строителем в Сибири.