11.12.2019, 21:30

ВИДЕО: Бывший гастарбайтер эффектно нокаутировал американца


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Trevor Smith vs Makhmud Muradov
Trevor Smith vs Makhmud MuradovFoto: Amber Searls, USA TODAY Sports

Одним из украшений бойцовского шоу UFC on ESPN 7 стал поединок 29-летнего узбекского бойца Махмуда Мурадова (24-6) с американцем Тревором Смитом (15-10).

Поединок завершился эффектным нокаутом Мурадова в концовке третьего раунда. 38-летнему американцу потребовалась помощь медиков.

За лучшее выступление вечера узбекский средневес получил от организаторов бонус в размере 50 000 долларов.

В биографии Мурадова есть один интересный момент. Прежде чем стать профессиональным бойцом, он работал строителем в Сибири.

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