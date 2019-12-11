ВИДЕО: Бывший гастарбайтер эффектно нокаутировал американца
Одним из украшений бойцовского шоу UFC on ESPN 7 стал поединок 29-летнего узбекского бойца Махмуда Мурадова (24-6) с американцем Тревором Смитом (15-10).
Одним из украшений бойцовского шоу UFC on ESPN 7 стал поединок 29-летнего узбекского бойца Махмуда Мурадова (24-6) с американцем Тревором Смитом (15-10).
Поединок завершился эффектным нокаутом Мурадова в концовке третьего раунда. 38-летнему американцу потребовалась помощь медиков.
За лучшее выступление вечера узбекский средневес получил от организаторов бонус в размере 50 000 долларов.
В биографии Мурадова есть один интересный момент. Прежде чем стать профессиональным бойцом, он работал строителем в Сибири.
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