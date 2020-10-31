ВИДЕО: Брутальный нокаут в первом раунде. Российский боксер потерял сознание

Драматичным инцидентом был отмечен вечер профессионального бокса в Москве. 24-летний российский боксер-средневес Тимур Пашалиев (4-7) пропустил в первом раунде жесткий удар в голову от 29-летнего соотечественника Олега Мисюры (6-0).
Пашалиев улетел под канаты и оказался в глубоком нокауте. На какой-то момент он потерял сознание.
Боксера несколько минут приводили в чувство на ринге. После оказания первой помощи он был госпитализирован.
Интересно, что в сентябре Пашалиев уже побывал в глубоком нокауте на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, но спустя полтора месяца снова решил выйти на ринг. Неужели ему хочется остаток жизни провести в инвалидной коляске?
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