31.10.2020, 00:50

ВИДЕО: Брутальный нокаут в первом раунде. Российский боксер потерял сознание

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Poksikindad.
Poksikindad.Foto: Scanpix, PantherMedia / Z Jan

Драматичным инцидентом был отмечен вечер профессионального бокса в Москве. 24-летний российский боксер-средневес Тимур Пашалиев (4-7) пропустил в первом раунде жесткий удар в голову от 29-летнего соотечественника Олега Мисюры (6-0).

Пашалиев улетел под канаты и оказался в глубоком нокауте. На какой-то момент он потерял сознание.

Боксера несколько минут приводили в чувство на ринге. После оказания первой помощи он был госпитализирован.

Интересно, что в сентябре Пашалиев уже побывал в глубоком нокауте на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, но спустя полтора месяца снова решил выйти на ринг. Неужели ему хочется остаток жизни провести в инвалидной коляске?

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