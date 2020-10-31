ВИДЕО: Брутальный нокаут в первом раунде. Российский боксер потерял сознание

Пашалиев улетел под канаты и оказался в глубоком нокауте. На какой-то момент он потерял сознание.

Боксера несколько минут приводили в чувство на ринге. После оказания первой помощи он был госпитализирован.

Интересно, что в сентябре Пашалиев уже побывал в глубоком нокауте на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, но спустя полтора месяца снова решил выйти на ринг. Неужели ему хочется остаток жизни провести в инвалидной коляске?