09.06.2020, 18:00
ВИДЕО: Брутальный нокаут! Тяжеловесы вышли на ринг без перчаток
Ослабление коронавируса польские боксеры-тяжеловесы решили отметить кулачным турниром без перчаток.
Ослабление коронавируса польские боксеры-тяжеловесы решили отметить кулачным турниром без перчаток.
Самый зрелищный бой провел Кристиан Кужма. В полуфинале он отправил своего соотечественника Лукаша Залуски в глубокий нокаут на первой минуте поединка.
Кужма - на родине его зовут польский Тайсон - стал победителем турнира, нокаутировав в финальном поединке кикбоксера.
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