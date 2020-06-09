09.06.2020, 18:00

ВИДЕО: Брутальный нокаут! Тяжеловесы вышли на ринг без перчаток


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Foto on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

Ослабление коронавируса польские боксеры-тяжеловесы решили отметить кулачным турниром без перчаток.

Самый зрелищный бой провел Кристиан Кужма. В полуфинале он отправил своего соотечественника Лукаша Залуски в глубокий нокаут на первой минуте поединка.

Кужма - на родине его зовут польский Тайсон - стал победителем турнира, нокаутировав в финальном поединке кикбоксера.

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