03.02.2021, 16:35
ВИДЕО: Боксер-полутяжеловес скончался после нокаутирующего удара
Трагедией завершился благотворительный поединок пакистанских боксеров-полутяжеловесов. 26-летний Мохаммед Аслам скончался после нокаутирующего удара от своего соотечественника Вали Хана.
Чемпион Пакистана потерял на ринге сознание. Боксер был доставлен в частную больницу, где от полученных травм скончался.
Аслам провел на профессиональном ринге 2 боя, в которых оба раза одержал досрочные победы. Основным местом его работы была Пакистанская избирательная комиссия.
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