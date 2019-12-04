ВИДЕО: Бойцы ММА отправили друг друга в нокдаун

Бой Эдера Лопеса с Диего Невешом завершился досрочно в первом раунде, когда оба бойца одновременно оказались на полу. Победа была присуждена Лопесу, поскольку он смог подняться после нокдауна, а его сопернику потребовалась медицинская помощь.

Похожий эпизод с двойным нокдауном произошел также в поединке Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом летом 2017 года. Победу тогда одержал американец.