ВИДЕО: Бойцы ММА отправили друг друга в нокдаун
Интересный эпизод произошел на турнире по смешанным единоборствам в Лиссабоне. Зрители в португальской столице стали свидетелями двойного нокдауна.
Интересный эпизод произошел на турнире по смешанным единоборствам в Лиссабоне. Зрители в португальской столице стали свидетелями двойного нокдауна.
Бой Эдера Лопеса с Диего Невешом завершился досрочно в первом раунде, когда оба бойца одновременно оказались на полу. Победа была присуждена Лопесу, поскольку он смог подняться после нокдауна, а его сопернику потребовалась медицинская помощь.
Похожий эпизод с двойным нокдауном произошел также в поединке Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом летом 2017 года. Победу тогда одержал американец.
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