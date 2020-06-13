ВИДЕО: Боец ММА забыла сходить в туалет перед боем и поплатилась

На взвешивании Джессика сняла с себя всю одежду, но не уложилась в лимит на 90 граммов. Свою неудачу она объяснила тем, что не сходила в туалет перед процедурой взвешивания.

"Я извиняюсь за перевес. У меня от этого даже срывает крышу. Мне следовало пописать, перед тем как вставать на весы. Спасибо всем. Не могу дождаться поединка", -

Поединок американки со своей соотечественницей Синтией Кальвильо (8-1) в весовой категории до 57 кг не будет отменен - он станет главным событием бойцовского вечера. За превышение веса гонорар Ай будет уменьшен на 25 процентов.

For the second straight fight after challenging for the women's flyweight title a year ago, Jessica Eye missed her mark on the scale. This time, it was by a fraction – 126.25 pounds, with the mask on, at the #UFCVegas2 official weigh-ins. https://t.co/AtuBHXx62X pic.twitter.com/6kBBiYafmD — MMA Junkie (@MMAjunkie) June 12, 2020