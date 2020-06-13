13.06.2020, 21:20

ВИДЕО: Боец ММА забыла сходить в туалет перед боем и поплатилась


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Jessica Eye
Jessica EyeFoto: Tom Szczerbowski, USA Today Sports

33-летняя американка Джессика Ай (15-7) провалила взвешивание перед боем в наилегчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 10, который пройдет предстоящей ночью в Лас-Вегасе.

На взвешивании Джессика сняла с себя всю одежду, но не уложилась в лимит на 90 граммов. Свою неудачу она объяснила тем, что не сходила в туалет перед процедурой взвешивания.

"Я извиняюсь за перевес. У меня от этого даже срывает крышу. Мне следовало пописать, перед тем как вставать на весы. Спасибо всем. Не могу дождаться поединка", -

Поединок американки со своей соотечественницей Синтией Кальвильо (8-1) в весовой категории до 57 кг не будет отменен - он станет главным событием бойцовского вечера. За превышение веса гонорар Ай будет уменьшен на 25 процентов.

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