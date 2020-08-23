ВИДЕО: Апперкот в челюсть. Поветкин вырубил Уайта после двух нокдаунов

Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, который раньше принадлежал Уайту, и бриллиантовый пояс организации, хотя после четвертого раунда в такое развитие событий было трудно поверить. Поветкин проигрывал сопернику по ходу поединка, уступал ему в скорости и дважды побывал в нокдауне.

Нокаут года!

Судьбу боя решил апперкот слева в начале пятого раунда. Уайт рухнул под канаты, как подкошенный. Несколько минут ему оказывали медицинскую помощь.

"В такой исход боя после четвертого раунда, конечно, я не верил, - признал по окончании поединка Поветкин. - Возможно, это был мой лучший удар за всю боксерскую карьеру".

"Несмотря на два нокдауна в четвертом раунде, я чувствовал себя хорошо. Знал по предыдущим боям, что соперник пропускает удары снизу. Это и сработало", - добавил Поветкин.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight 😳 #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) August 22, 2020

Что дальше?

Сенсационная победа Поветкина спутала планы промоутеров. Уайт считался обязательным претендентом на титул чемпиона WBC, но теперь он потерял это право.

Получит ли такое право Поветкин - сказать сложно. "Я готов драться со всеми, но это не от меня зависит", - заметил российский тяжеловес.