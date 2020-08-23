ВИДЕО: Апперкот в челюсть. Поветкин вырубил Уайта после двух нокдаунов

В Великобритании прошел вечер профессионального бокса, в главном событии которого 40-летний российский тяжеловес Александр Поветкин (36-2) отправил в глубокий нокаут 32-летнего британца Диллиана Уайта (27-2).
Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, который раньше принадлежал Уайту, и бриллиантовый пояс организации, хотя после четвертого раунда в такое развитие событий было трудно поверить. Поветкин проигрывал сопернику по ходу поединка, уступал ему в скорости и дважды побывал в нокдауне.
Нокаут года!
Судьбу боя решил апперкот слева в начале пятого раунда. Уайт рухнул под канаты, как подкошенный. Несколько минут ему оказывали медицинскую помощь.
"В такой исход боя после четвертого раунда, конечно, я не верил, - признал по окончании поединка Поветкин. - Возможно, это был мой лучший удар за всю боксерскую карьеру".
"Несмотря на два нокдауна в четвертом раунде, я чувствовал себя хорошо. Знал по предыдущим боям, что соперник пропускает удары снизу. Это и сработало", - добавил Поветкин.
Что дальше?
Сенсационная победа Поветкина спутала планы промоутеров. Уайт считался обязательным претендентом на титул чемпиона WBC, но теперь он потерял это право.
Получит ли такое право Поветкин - сказать сложно. "Я готов драться со всеми, но это не от меня зависит", - заметил российский тяжеловес.
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