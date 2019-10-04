ВИДЕО: 46-летний тяжеловес ММА поборол медведя

Новоселов провел в смешанных единоборствах 11 поединков, в которых одержал 9 побед. Следующий бой у тяжеловеса запланирован 12 октября в российском промоушене Fight Nights Global.

В 1993 году Новоселов был осужден на 14 лет по обвинению в убийстве.