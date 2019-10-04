04.10.2019, 13:45
ВИДЕО: 46-летний тяжеловес ММА поборол медведя
Российский боец смешанных единоборств Максим Новоселов опубликовал в "Инстаграме" видео борьбы с медведем. 46-летний Новоселов, вес которого 130 кг, смог повалить четвероногого соперника на землю.
Новоселов провел в смешанных единоборствах 11 поединков, в которых одержал 9 побед. Следующий бой у тяжеловеса запланирован 12 октября в российском промоушене Fight Nights Global.
В 1993 году Новоселов был осужден на 14 лет по обвинению в убийстве.
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