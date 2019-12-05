ВИДЕО: 40-летний Поветкин проведет бой с амбициозным американцем

В рамках этого вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин (35-2) сразится с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1).

Для 40-летнего россиянина ставка в этом бою очень высока. Поражение ставит крест на боксерской карьере Поветкина, победа открывает дорогу к поединку за чемпионский титул.