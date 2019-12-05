05.12.2019, 23:25

ВИДЕО: 40-летний Поветкин проведет бой с амбициозным американцем


EST 1
Alexander Povetkin
Alexander PovetkinFoto: Alan Stanford, imago images / Focus Images

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе. Неожиданно потерявший летом четыре чемпионских пояса британец Энтони Джошуа (22-1) постарается взять реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса (33-1).

В рамках этого вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин (35-2) сразится с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1).

Для 40-летнего россиянина ставка в этом бою очень высока. Поражение ставит крест на боксерской карьере Поветкина, победа открывает дорогу к поединку за чемпионский титул.

Читайте также: