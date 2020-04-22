Ваххабит и проститутка. Тактаров и Емельяненко устроили мощный баттл

Суть конфликта: в 1995 году Тактаров выиграл проводившийся за один вечер турнир восьми бойцов и первым из российских бойцов был удостоен чемпионского пояса UFC. Весной 2018 года чемпионский титул завоевал Хабиб. Ветерана ММА Тактарова возмутило, что Хабиба стали называть первым российским чемпионом UFC.

Ваххабит из Цумадинского района

Масла в огонь конфликта подлил официальный постер UFC, который американский промоушен выпустил к юбилею организации - фамилия Тактарова там отсутствует.

Глава Чечни Рамзан Кадаров попытался примирить стороны. Тактаров слетал в Дагестан. Казалось, наступило примирение, но оно длилось недолго. Во время очередной словесной дуэли Тактаров упомянул о некоем "ваххабите из Цумадинского района", который первым замутил спор на историческую тему.

Емельяненко грубо обозвал Тактарова

Вот тут-то и полыхнуло. Именно в этом районе Дагестана находится родовое селение Нурмагомедовых. Кого имел ввиду под ваххабитом - самого Хабиба или его отца - Тактаров не уточнил.

Правда, через пару дней 52-летний Тактаров поменял свое мнение и стал разыскивать людей, "распускающих про Хабиба грязные слухи и пытающихся дестабилизировать ситуацию в России".

К конфликту Тактарова с Хабибом и его поклонниками решил подключиться известный боец Александр Емельяненко. Тренирующийся в Чечне тяжеловес вступился за кавказские народы и обозвал Тактарова проституткой. Этот мыльный сериал, похоже, далек от завершения.