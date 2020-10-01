"В тюрьме было хорошо. Моя подруга там забеременела". Тайсон о жизни за решеткой

"Считал, что тюрьма - это худшее, что может случиться с человеком, но я наслаждался жизнью в полной мере. У меня была там подруга, которая даже забеременела", - сказал 54-летний Тайсон в подкасте Hotboxin.

В тюрьме было безопасно

На вопрос - как такое возможно было в тюрьме? - Тайсон ответил так: "Сотрудники тюрьмы были моими фанатами. Они давали мне все, что я хотел".

"В конце срока не хотел уходить из тюрьмы, потому что чувствовал себя там безопасно", - добавил знаменитый боксер.

Тайсон готовится к бою с Джонсом

Минувшей весной Тайсон заявил о возобновлении спортивной карьеры. Желающих выйти на ринг против бывшего чемпиона мира было предостаточно, но Железный Майк выбрал для показательного поединка 51-летнего Роя Джонса-младшего (66-9), который в 2015 году получил российское гражданство.

Первоначально поединок двух американских ветеранов был запланирован на 12 сентября, но затем его перенесли на 28 ноября.

Свой последний бой Тайсон провел в 2005 году. Джонс последний раз дрался на ринге в феврале 2018 года. Сейчас оба боксера усиленно готовятся к ноябрьскому поединку.