"В тюрьме было хорошо. Моя подруга там забеременела". Тайсон о жизни за решеткой

Легендарный американский боксер-супертяжеловес Майк Тайсон (50-6) поделился своими воспоминаниями о годах, проведенных за решеткой. Летом 1991 года Тайсон был обвинен в изнасиловании 18-летней чернокожей красавицы Дезире Вашингтон. На свободу боксер вышел в 1995 году.
"Считал, что тюрьма - это худшее, что может случиться с человеком, но я наслаждался жизнью в полной мере. У меня была там подруга, которая даже забеременела", - сказал 54-летний Тайсон в подкасте Hotboxin.
В тюрьме было безопасно На вопрос - как такое возможно было в тюрьме? - Тайсон ответил так: "Сотрудники тюрьмы были моими фанатами. Они давали мне все, что я хотел".
"В конце срока не хотел уходить из тюрьмы, потому что чувствовал себя там безопасно", - добавил знаменитый боксер.
Тайсон готовится к бою с Джонсом Минувшей весной Тайсон заявил о возобновлении спортивной карьеры. Желающих выйти на ринг против бывшего чемпиона мира было предостаточно, но Железный Майк выбрал для показательного поединка 51-летнего Роя Джонса-младшего (66-9), который в 2015 году получил российское гражданство.
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