В пятницу начнется чемпионат Эстонии по боксу
21, 22 и 23 февраля в спортивном холле "Калев" пройдет главное боксерское событие года чемпионат Эстонии по боксу.
21, 22 и 23 февраля в спортивном холле "Калев" пройдет главное боксерское событие года чемпионат Эстонии по боксу.
В результате трехдневных поединков будут выявлены сильнейшие боксеры страны среди молодежи и элиты, лучшие из которых будут удостоены титула чемпиона страны и права представлять Эстонию на чемпионатах Европы, мира и отборочных турнирах к Олимпийским Играм в Токио. Немаловажно отметить, что в этом году исполняется 110 лет со дня проведения первого чемпионата Эстонии по боксу.
Чемпионат состоится с 21 по 23 февраля в Спортивном холле Калев. В первый и второй день пройдут отборочные бои, результаты которых определят финалистов. А в последний день состоятся финальные поединки за титул чемпиона страны и место в составе сборной Эстонии. Бои будут проходить в двух возрастных категориях: взрослой — до 40 лет, и молодёжной — до 19 лет. Зрителей также ожидают захватывающие поединки девушек-спортсменок, а в перерывах — танцевальные паузы. В определяющий день чемпионата, 23 февраля гостей ждет интересная шоу программа, в том числе выступление оперной певицы Вероники Кнауб.
"Предстоящий чемпионат Эстонии очень важен для нашей сборной, которая будет сражаться за путевку на Олимпийские игры в Токио. Крайне рад, что нам удалось увеличить бюджет союза бокса Эстонии, благодаря чему мы смогли направить наших лучших боксеров на тренировочные сборы — в Финляндию и Украину. Верю, что бескомпромиссные поединки с сильнейшими спарринг-партнерами дадут нашей сборной отличную подготовку перед предстоящими решающими соревнованиями и возможность выиграть путевку на Олимпийские игры в Токио. Но сначала они должны проявить своё мастерство на чемпионате Эстонии по боксу" — заявил Президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф.
Финальные бои среди элиты откроют мэр Таллинна, член исполнительного комитета ЭОК Михаил Кылварт и Президент Союза бокса Эстонии, вице-мэр Калле Кландорф.
Среди подписчиков Союза бокса в социальной сети Facebook и Instagram проходит розыгрыш билетов на чемпионат.
Организатор: союз бокса Эстонии — старейший среди спортивных союзов республики, член Международной Ассоциации Бокса (AIBA), Европейской Конфедерации Бокса (EUBC) и Эстонского Олимпийского комитета (EOK).
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