В пятницу начнется чемпионат Эстонии по боксу

В результате трехдневных поединков будут выявлены сильнейшие боксеры страны среди молодежи и элиты, лучшие из которых будут удостоены титула чемпиона страны и права представлять Эстонию на чемпионатах Европы, мира и отборочных турнирах к Олимпийским Играм в Токио. Немаловажно отметить, что в этом году исполняется 110 лет со дня проведения первого чемпионата Эстонии по боксу.

Чемпионат состоится с 21 по 23 февраля в Спортивном холле Калев. В первый и второй день пройдут отборочные бои, результаты которых определят финалистов. А в последний день состоятся финальные поединки за титул чемпиона страны и место в составе сборной Эстонии. Бои будут проходить в двух возрастных категориях: взрослой — до 40 лет, и молодёжной — до 19 лет. Зрителей также ожидают захватывающие поединки девушек-спортсменок, а в перерывах — танцевальные паузы. В определяющий день чемпионата, 23 февраля гостей ждет интересная шоу программа, в том числе выступление оперной певицы Вероники Кнауб.