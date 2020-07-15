Ужасная трагедия. Бойца ММА зарезали в день рождения на глазах матери

По свидетельству очевидцев, мать умоляла прибывших медиков спасти ее сына, однако их усилия не увенчались успехом - боец ММА скончался на месте происшествия. Полиция занялась расследованием смертельного инцидента.

После смерти Шеперда в больницу с ножевым ранением был доставлен с вечеринки 26-летний мужчина, однако никаких арестов полиция пока не проводила.

Шеперд выступал в полусреднем весе (весовая категория 77,1 кг). Он был бойцом приличного уровня. В смешанных единоборствах последний поединок Шеперд провел в феврале, выиграв 5-раундовый бой у норвежского бойца. Британец имел успешный опыт выступления в американском промоушене Bellator.