Ужасная трагедия. Бойца ММА зарезали в день рождения на глазах матери

Британский боец смешанных единоборств Жаро Шеперд (6-2) был зарезан на вечеринке, когда отмечал в кругу семьи свой 30-летний юбилей. По информации MMA Junkie, Шеперд скончался в результате ножевого ранения.
По свидетельству очевидцев, мать умоляла прибывших медиков спасти ее сына, однако их усилия не увенчались успехом - боец ММА скончался на месте происшествия. Полиция занялась расследованием смертельного инцидента.
После смерти Шеперда в больницу с ножевым ранением был доставлен с вечеринки 26-летний мужчина, однако никаких арестов полиция пока не проводила.
Шеперд выступал в полусреднем весе (весовая категория 77,1 кг). Он был бойцом приличного уровня. В смешанных единоборствах последний поединок Шеперд провел в феврале, выиграв 5-раундовый бой у норвежского бойца. Британец имел успешный опыт выступления в американском промоушене Bellator.
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