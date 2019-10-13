13.10.2019, 11:54
Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Уизерспуна
В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Чикаго, украинец выиграл у американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде
В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Чикаго, украинец выиграл у американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде
В послужном списке 32-летнего Александра Усика теперь 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90 кг.
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