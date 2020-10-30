Усик против Чисоры. Кто выиграет битву супертяжеловесов?

В 2018 году Усик выиграл финальный бой Всемирной боксерской суперсерии у россиянина Мурата Гассиева. Завоевав 5 чемпионских поясов, уроженец Крыма перешел в супертяжелый вес.

Мощный британец

Битва с Чисорой станет для 33-летнего украинца вторым боем в королевском дивизионе. В своем дебютном поединке Усик год назад досрочно победил американского ветерана Чазза Уизерспуна (38-4).

36-летний Чисора - соперник совсем другого калибра. В разные годы он выходил на ринг против Роберта Хелениуса, Виталия Кличко, Дэвида Хэя, Тайсона Фьюри, Кубрата Пулева, Диллиана Уайта. И хотя Чисора им неизменно проигрывал, все эти боксеры в разные годы становились либо чемпионами мира, либо находились в шаге от чемпионского титула.

Усик в роли фаворита

Первоначально бой Усика с Чисорой должен был состояться еще в мае, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. На бумаге Усик является фаворитом, но в битве тяжеловесов, как показал недавний поединок с участием Александра Поветкина, все может решить один удар.

Накануне боя Чисора заявил, что Усик разделит в Лондоне судьбу своего друга Василия Ломаченко. Напомним, что недавно украинский легковес неожиданно проиграл американцу Теофимо Лопесу и потерял все чемпионские пояса.

Чисора заработает больше

Несмотря на статус андердога, Чисора, если верить британским СМИ, заработает за этот бой 4,4 млн евро, тогда как Усик почти в три раза меньше - 1,65 млн.

За сутки до боя прошла традиционная церемония взвешивания участников. Усик показал на весах — 98,4 кг, его соперник был значительно тяжелее — 115,9 кг.

🎥 Another angle 😳



This is going to be 🧨 #UsykChisora pic.twitter.com/Jk3WS9cBtY — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 30, 2020