30.10.2020, 18:45

Усик против Чисоры. Кто выиграет битву супертяжеловесов?


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Усик против Чисоры. Кто выиграет битву супертяжеловесов?
Oleksandr Usyk vs Derek Chisora -

31 октября в Лондоне пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой супертяжеловесов. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) сразится с британцем ​​Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

В 2018 году Усик выиграл финальный бой Всемирной боксерской суперсерии у россиянина Мурата Гассиева. Завоевав 5 чемпионских поясов, уроженец Крыма перешел в супертяжелый вес.

Мощный британец
Битва с Чисорой станет для 33-летнего украинца вторым боем в королевском дивизионе. В своем дебютном поединке Усик год назад досрочно победил американского ветерана Чазза Уизерспуна (38-4).

36-летний Чисора - соперник совсем другого калибра. В разные годы он выходил на ринг против Роберта Хелениуса, Виталия Кличко, Дэвида Хэя, Тайсона Фьюри, Кубрата Пулева, Диллиана Уайта. И хотя Чисора им неизменно проигрывал, все эти боксеры в разные годы становились либо чемпионами мира, либо находились в шаге от чемпионского титула.

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Усик в роли фаворита
Первоначально бой Усика с Чисорой должен был состояться еще в мае, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. На бумаге Усик является фаворитом, но в битве тяжеловесов, как показал недавний поединок с участием Александра Поветкина, все может решить один удар.

Накануне боя Чисора заявил, что Усик разделит в Лондоне судьбу своего друга Василия Ломаченко. Напомним, что недавно украинский легковес неожиданно проиграл американцу Теофимо Лопесу и потерял все чемпионские пояса.

Чисора заработает больше
Несмотря на статус андердога, Чисора, если верить британским СМИ, заработает за этот бой 4,4 млн евро, тогда как Усик почти в три раза меньше - 1,65 млн.

За сутки до боя прошла традиционная церемония взвешивания участников. Усик показал на весах — 98,4 кг, его соперник был значительно тяжелее — 115,9 кг.

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